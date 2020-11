Geboren für den Basketball LaMelo Ball mögliche Nummer Eins im NBA-Draft

Viele solcher Sätze stammen aus dem Jahr 2017, als LaMelos Bruder Lonzo als erster der drei Brüder beim NBA-Draft angemeldet worden war und schließlich von den Los Angeles Lakers an zweiter Stelle ausgewählt wurde. Er war der erste, der beweisen musste, dass hinter dem Getöse des Vaters nicht nur heiße Luft steckte. So richtig rund lief es bei den Lakers in seiner Heimatstadt Los Angeles zwar nicht, aber bei den New Orleans Pelicans zeigt der inzwischen 23 Jahre alte Lonzo inzwischen gute Leistungen und ist ein anerkannter Profi in der NBA. Der 21 Jahre alte LiAngelo dagegen wurde beim Draft vor zwei Jahren nicht ausgewählt und spielt derzeit in einer Nachwuchsliga.

Nun also ist LaMelo an der Reihe. Von der High School ging es für ihn einst nach Litauen, zuletzt spielte er in Australien und überzeugte dort so sehr, dass er in einem insgesamt als eher schwach eingeschätzten Draft-Jahrgang als potenzielle Nummer eins gehandelt wird. Defensiv hat er sichtbare Schwächen, seine Fähigkeiten als Spielmacher mit überragender Ballbehandlung aber ist unbestritten.

Das Erstzugriffsrecht haben die Minnesota Timbervoles, an zweiter Stelle kommen die Golden State Warriors. Weil dort unter anderen Starspieler Steph Curry auf Balls Position gesetzt ist, hält Papa Ball nichts von einer Zukunft seines Jüngsten im Norden Kaliforniens. LaMelo aber hat sich in der Wahrnehmung von US-Beobachtern durch die Zeit in Australien etwas emanzipiert und sagte: "Ich bin mein eigener Herr, er ist sein eigener Herr. Also hat er seine Meinung und ich meine." Er könne überall gut spielen und passe zu jeder Mannschaft. An Selbstvertrauen mangelt es schließlich auch LaMelo Ball nicht. Auf seiner Brust ist groß die Ziffer 1 tätowiert. Schon lange.

