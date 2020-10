Gebiet in Großbottwar Gmelich-Areal rückt in besonderen Fokus

Auf Nachfrage von Markus Brosi (FBWV), der wie Fraktionskollege Friedrich Link dagegen stimmte, machte der Rathauschef deutlich, dass Baugesuche trotz der Veränderungssperre umgesetzt werden könnten. Das liege in der Hand der Stadträte. Stein des Anstoßes von Brosis Kritik ist ein Baugesuch der Firma Gmelich, die an ihrer einstigen Wirkungsstätte Sozialwohnungen bauen möchte. Auch Thomas Stigler (FBWV) hakte deshalb nach: „Ich möchte zumindest Bedenken anmelden, dass wir die Eigentümer nicht verprellen dürfen. Sonst erreichen wir später nichts mehr gemeinsam.“ Ralf Zimmermann betonte, dass man mit der Veränderungssperre nicht Einzelne ausbremsen wolle. Man verbessere aber die Position der Stadt, die sonst kein Planungsrecht habe. „Es ist quasi ein Luftholen der Stadt, damit wir uns Gedanken machen können, was und wie wir etwas gemeinsam erreichen wollen.“ Mit Gmelich-Geschäftsführer Volker Nagel habe er telefoniert. Das Baugesuch komme dann in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses auf den Tisch.