Geballte Himmelsphänomene Ein Komet und viele Sternschnuppen

Komet "Leonard" wird am Sonntagmorgen zwischen sechs und sieben Uhr am östlichen Horizont am besten zu sehen sein, wenn Morgendämmerung und aufgehende Sonne nicht dazwischen funken. "Für ein helles Spektakel wird dieser Schweifstern nicht sorgen", heißt es bei den Sternfreunden. Mit einem Fernglas oder Fernrohr sollte er aber leicht zu entdecken sein. Doch dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge gibt es voraussichtlich nur in wenigen Regionen Deutschlands die Chance auf einen Blick. Von Westen her nahe in der Nacht eine Warmfront mit Niederschlägen, sagte ein DWD-Sprecher. "Es ziehen ganz viele Wolken rein. Die höchsten Chancen gibt es vielleicht im Allgäu, in den Alpen oder in Ostsachsen."