Gebäude in Steinheim Zugang zu Hallen wird digitalisiert

Freie Wähler hoffen auf schnelle Umsetzung

Ein Prinzip, gegen das auch Timo Renz von den Freien Wählern nichts einzuwenden hatte. Ihm und seiner Fraktion war es jedoch wichtig, zum einen die Kontrolle nicht außer Acht zu lassen. Es dürfe nicht sein, dass einem Verein ein zentraler Schlüssel ausgehändigt werde, „an den mehr oder weniger 150 Mitglieder drankommen und es nachher nicht nachzuvollziehen ist, wer wann in der Liegenschaft war“. Zum anderen wünsche man sich, die Umrüstung aller Gebäude nicht wie derzeit angedacht erst bis 2027 abzuwickeln. Die Vereinsvertreter, die beispielsweise abwechselnd in Hallen in Steinheim und Kleinbottwar ein Training leiteten, sollten zeitnah auf das gleiche System zugreifen können. Der Bürgermeister versicherte, dass auch die Stadt an einer raschen Umsetzung interessiert sei. Es brauche aber seine Zeit und einiges an Abstimmung mit den Nutzern, ehe man Fakten schaffen könne.