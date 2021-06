Gebäude für Musikschule in Marbach Zwei Standorte in der engeren Auswahl

Marbach - Mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Domizil für die Musikschule Marbach-Bottwartal in der Schillerstadt wurde die Leiterin Bärbel Häge-Nüssle schon häufig bei den Verantwortlichen der Kommune vorstellig. „Daran bagger’ ich seit Jahrzehnten“, sagt sie schmunzelnd. Doch wirklich erhört wurde ihr Anliegen in der Vergangenheit nicht. Das hat sich nun geändert. Hinter den Kulissen werden die Planungen für ein eigenes Musikschul-Gebäude in Marbach vorangetrieben. Eine endgültige Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, die muss der Gemeinderat treffen. Doch inzwischen zeichnet sich zumindest zum einen ab, dass die Kinder auf dem Schulcampus ihre Kunst an den Instrumenten verbessern können sollen, und zum anderen, dass das potenziell an zwei Standorten in Betracht kommt.