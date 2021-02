Gauner nehmen TC Oberstenfeld ins Visier Zwei Betrugsversuche innerhalb weniger Wochen

Die Überweisung wurde natürlich nicht ausgeführt, zudem kontaktierte Wolfgang Bösinger die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und erstattete schließlich Anzeige. Dort versucht man nun, über die in der Mail genannte Bankverbindung an die Betrüger heranzukommen. „Am Dienstagmorgen habe ich sogar nochmal eine Mail bekommen mit der Anfrage, ob die Überweisung ausgeführt wurde. Man muss da jetzt wohl schnell handeln, bevor das Konto vielleicht schon aufgelöst ist“, berichtet Wolfgang Bösinger. Parallel dazu versucht Dirk Rumler zu klären, ob und wie solche Betrugsversuche mit seinem Mailaccount künftig verhindert werden können. „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das so einzustellen, dass man von der Adresse aus keine Nachrichten mehr schreiben kann.“ Für den TCO-Vorsitzenden sind dies „neue Zeiten, die bringen neue Kriminelle und neue Wege. Man muss immer vorsichtiger und aufmerksamer sein“. Laut Landeskriminalamt wurden im Jahr 2020 in Baden-Württemberg 220 Fälle dieser Art angezeigt. „In 46 Fällen kam es zur Vollendung der Tat – das entspricht 20,9 Prozent.“ Und in acht von diesen 46 Fällen waren wiederum Vereine die Opfer des Betrugs. Zur Aufklärungsquote kann das LKA derzeit noch nichts sagen, da die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2020 bisher noch nicht ausgewertet ist.