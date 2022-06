Gasversorgung in Deutschland Robert Habeck will offenbar Alarmstufe ausrufen

Derweil wird die Bundesnetzagentur nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters trotz der erwarteten Ausrufung der Gas-Alarmstufe durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag noch nicht die Preisanpassungsklausel aktivieren, mit der Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten. Die Regulierungsbehörde werde noch nicht die dafür nach dem Energiesicherungsgesetz erforderliche „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ feststellen, erfuhr Reuters am Donnerstag von zwei Insidern.