Gaststätten in Marbach Großer Umbau im Turnerheim

Der Saal wird auch künftig vermietet

Um etwa zehn bis zwölf Quadratmeter werde die Küche gerade erweitert. Der Pferdefuß an der ganzen Geschichte ist, dass diese Fläche an anderer Stelle abgeknapst werden muss: „Die einzige Möglichkeit war, in Richtung großer Saal zu erweitern“, erklärt der TV-Vorsitzende. Damit wird der Veranstaltungsraum nun kleiner. Aber selbstverständlich könne der Saal weiter für Geburtstage und andere Feierlichkeiten gebucht werden.