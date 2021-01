Gaststätte auf dem Wunnenstein aufgebrochen Einbrecher lassen Hochprozentiges mitgehen

Von Eike Immel bis Guido Buchwald

Das sind die (Ex-)VfB-Spieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen

Gonzalo Castro bestreitet am Freitag voraussichtlich sein 400. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Vor und hinter dem Kapitän des VfB Stuttgart liegen in der Rangliste einige ehemalige VfB-Spieler.