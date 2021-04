Gastronomie in der Krise Schließungen, Zusammenschlüsse, Übergaben

Umfassender Umbau im Café Winkler

Die Ärmel hochgekrempelt hat auch Sedat Güragac vom Café Winkler in der Marbacher Marktstraße. Im zweiten Lockdown im Winter baute er umfassend um und hatte zudem eine Idee: Weil er künftig auch einen Mittagstisch anbieten wollte, ging er auf Debora Parra vom benachbarten i-Dipfele

zu. „Wir kommen nur gemeinsam aus der Krise“, sagen die beiden neuen Geschäftspartner.

Seit wenigen Wochen hat deshalb das i-Dipfele zu, und das Team geht im Café Winkler seiner Arbeit nach. „Ziel war, dass wir vom Frühstück bis zum Abendessen alles anbieten“, betont Güragac. Bis wieder Gäste vor Ort verköstigt werden können, wird es zwar wohl noch eine Weile dauern, aber die beiden sind zuversichtlich. Momentan gibt es alles To Go beziehungsweise als Lieferung, sobald es die Lage zulässt, wird draußen geöffnet. „Dadurch, dass wir jetzt zu zweit sind, ist alles besser“, sind sie sich einig, und Debora Parra fügt an: „Wir sind auch für jede Unterstützung dankbar – egal ob vom Staat oder von der Stadt.“

Mehr Zeit für die Familie

Einer, der ebenfalls für sich die Reißleine gezogen hat, ist Antonio Pierri vom Eiscafé Silvana am oberen Ende der Fußgängerzone. Er hat das Café Anfang April an Arjete Hyseni übergeben. Die Entscheidung hatte allerdings nur im weitesten Sinne mit der Pandemie zu tun. „Ich war immer von früh bis spät hier, im Lockdown habe ich dann gemerkt, wie wichtig die Familie ist. Ich will mit meinem kleinen Sohn nicht noch mehr Zeit verpassen.“ Also übergab er das Café.

Arjete Hysenis Schwägerin Liridona Aliqku wird derzeit von Antonio Pierri eingearbeitet und fühlt sich mittlerweile gewappnet für das Terrassen-Geschäft, das „so wichtig wäre. Wir leben von der Saison“, sagt der bisherige Chef der Eisdiele. Ändern soll sich im Café übrigens durch den Wechsel nichts. „Wir machen das eins zu eins weiter wie Antonio“, betont Liridona Aliqku.