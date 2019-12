Gastronomenwechsel in Marbach Neuer Pächter für FC-Klause gesucht

Marbach - Erst vor einem halben Jahr hat die FC-Klause unter der neuen Pächterin Daniela Dudok wiedereröffnet, nachdem sie von Ende April bis Mitte Juli geschlossen gewesen ist. Stanko Gnjatic hatte nach 13 Jahren als Pächter aufgehört. Ihn zog es nach Asperg, wo er den Gasthof zum Bären übernahm. Voller guten Mutes und Vorfreude war Dudok, die das Vereinsheim damals zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dragan Vinkovic als Koch führen wollte, in die neue Aufgabe gestartet. Nun, rund ein halbes Jahr später, deutet sich das Aus jedoch schon wieder an. „Pächterseits besteht der Wunsch, sich auf lange Sicht anderweitig zu orientieren. In Absprache mit den aktuellen Pächtern wird die FC-Klause deshalb während des laufenden Betriebs zur Pacht angeboten“, klärt Lars Kohler von der FC-Vorstandschaft auf. Der Verein ist Eigentümer des Gebäudes.



Gespräche mit Marbacher Gastronomen

Bei Dudok haben sich die Lebensumstände verändert, ihr ehemaliger Lebensgefährte ist nicht mehr mit an Bord, erklärt sie ihren Entschluss. „Ich bin nun alleinerziehende Mutter. Alles alleine machen geht nicht, obwohl die Arbeit Spaß macht und es mit den Gästen gut läuft“, sagt Dudok. „Spätestens Ende Juli wird Schluss sein“, macht sie klar, sie würde aber gerne so früh wie möglich aufhören. Dafür muss jedoch erst einmal ein neuer Pächter für die Lokalität gefunden werden. Gesucht wird über eine Anzeige auf dem gängigen Immobilien-Portal immobilienscout24.de sowie in Gesprächen. „Auch mit Marbacher Gastronomen wurden schon Gespräche geführt. Unter Umständen zeichnet sich hier eine Lösung ab“, verrät Lars Kohler und fügt an: „Ziel ist es, ohne beziehungsweise lediglich mit kurzer Unterbrechung die Bewirtschaftung des Vereinsheims möglichst nahtlos fortzusetzen.“



Hoffnung auf langfristige Lösung

Dass Kohler nicht gerade erfreut ist über die erneute Suche nach einem Pächter, wird im Gespräch schnell deutlich. „Natürlich ist uns daran gelegen gewesen, längerfristig zu verpachten. Dass sich das Ganze nach relativ kurzer Zeit wieder erledigt hat, ist ärgerlich. Aber es war nicht absehbar“, sagt er, hofft nun auf eine baldige und dann vor allem auch längerfristige Lösung. Aktuell, betont er aber allen kursierenden Gerüchten zum Trotz auch, „besteht noch ein ungekündigtes Pachtverhältnis. Außerdem ist die FC-Klause regulär geöffnet. Gäste sind herzlich willkommen.“



Pächterwohnung als Option

In der Anzeige auf Immobilienscout heißt es, dass die Vermietung nach Absprache möglich sei, der Gastraum über 160 Plätze verfüge und der Mietpreis insgesamt 1965 Euro betrage. Zum Pachtvertrag würden im Untergeschoss auch ein Getränkelagerraum, Kellerräume, zwei Kegelbahnen und WCs gehören. Im Erdgeschoss stünden eben der Gastraum sowie ein Nebenzimmer, eine Vollküche und ein Lebensmittelkühlraum bereit. Der Außenbereich verfüge über eine Terrasse mit circa 80 Sitzplätzen sowie eine Garage mit einem Lagerraum. Im Obergeschoss befinde sich zudem eine Pächterwohnung. Diese müsse aber für 300 Euro extra dazu gemietet werden. Das Vereinsheim ist mit „Großinventar eingerichtet“, heißt es zudem weiter in der Anzeige.