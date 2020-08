Gasthof Ochsen in Prevorst Wirtin kümmert sich mit 80 um Gäste

Junge Hasen laufen schneller, aber die alten Hasen kennen die Abkürzungen. So heißt es im Volksmund – und die Gäste des Ochsen wissen: Im Normalfall müssen sie nie lange auf Speise und Trank warten. Denn Irma Wolf ist das gedankenschnelle, praktische Handeln fast in die Wiege gelegt worden. Als Tochter der Nassacher Löwen-Wirtsleute wuchs sie in der Gastronomie auf. Mit ihrem Mann Werner entschloss sie sich, im Jahr 1962 den Ochsen in Prevorst zu übernehmen. Eine Mammutaufgabe. „Das Haus der Seherin gab es so gut wie nicht mehr – wir mussten es von Grund auf sanieren“, erzählt sie. Sogar Plumpsklos mussten entfernt werden. Später warteten in dem Haus immer wieder Überraschungen auf die Eigentümer: „Wir mussten 1997 eine Außenwand komplett neu richten – zwischen dem Fachwerk bröckelten die Steine heraus“, erzählt Sohn Roland, der nach dem Tod des Vaters in die Bresche sprang und seitdem mithilft.