Gasthaus Eiche in Murrhardt Neues Leben in altehrwürdigem Gemäuer

2015 hatte Andreas Walz das Brauhaus in Sulzbach/Murr eröffnet. Seine alte Wirkungsstätte hat er nach Unstimmigkeiten mit den Vermietern von der Genossenschaft Begegnungs- und Kulturzentrum Sulzbach, Akzente UG, die die Kultdisco Belinda gleich nebenan betreiben, geräumt. Zum einen, so sagt der Wirt, habe es im Schlösslebräu einen ziemlichen Sanierungsstau gegeben und unterschiedliche Auffassungen über die Zuständigkeiten. Vor allem aber habe er den Wunsch nach Veränderung gehabt. „Ich wollte bewusst ein wenig kleiner werden. Im Schlösslebräu hatte ich 150 Sitzplätze drinnen und ebenso viele draußen. In der Eiche sind es überschaubare 80 Plätze im Biergarten und 65 im Haus“, sagt Andreas Walz. Das schlägt sich auch auf den Personalbedarf nieder. Während sich in Sulzbach ein rund 20-köpfiges Team um die Gäste gekümmert hat, genügen an neuer Stätte drei Servicekräfte, dazu zwei Mitarbeiter in der Küche plus ein Lehrling. „Früher war ich zudem gezwungen, Veranstaltungen zu machen, um überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen, hier muss ich nicht, aber ich kann, wenn ich will.“ Andreas Walz plant, ab und an sonntags einen Frühschoppen mit zünftiger Musik zu organisieren. „Und dann schauen wir mal, was sonst noch kommt.“