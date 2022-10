Gasspeicher Netzagentur: Übertragungsfehler bei Gasfüllstand

Die GIE-Website wies am Samstagmorgen für die deutschen Gasspeicher einen Füllstand von nur noch 89,56 Prozent aus. Noch am Freitag hatte die Website allerdings einen Füllstand von 95,14 Prozent gemeldet. Dieses Niveau war auch von der Bundesnetzagentur in ihrem Lagebericht angegeben worden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte das Erreichen der 95-Prozent-Marke als "wichtigen Meilenstein" bezeichnet. Für den Speicher Epe H-Gas wies die Tabelle am Samstag eine Füllstand von 0 Prozent, aber gleichzeitig eine Zunahme der Füllmenge um 0,67 Prozentpunkte aus.