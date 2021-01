Gassi gehen bei Schmuddelwetter Tipps und Tricks für den Winterspaziergang mit Hund

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

Vertraut Pellegrino Matarazzo erneut seiner erfolgreichen Startformation?

Der VfB Stuttgart tritt am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach an. Viel deutet darauf hin, dass Trainer Pellegrino Matarazzo wenig Grund für Änderungen hat.