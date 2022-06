Gaskrise Energiesparen: Habeck duscht seit Kriegsausbruch kürzer

Die Abhängigkeit von russischen Gas war am Freitag auch Thema bei einem EU-Gipfel in Brüssel. Auf die Frage, ob eine Reduzierung der persönlichen Duschzeit eine sinnvolle Empfehlung für alle Deutschen sei, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Gipfel: "Ich glaube, der Minister wollte nur von sich selber sprechen in dieser Frage und nicht anderen sagen, was sie machen sollen."