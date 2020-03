Gartenschau in Marbach und Benningen Verwaltung rät von Bürgerentscheid ab

Allerdings käme es überraschend, wenn Lüdke und Flaig die für den Bürgerentscheid benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit im Marbacher Gemeinderat gewinnen könnten. Denn in der Vergangenheit hatte die Liste das Thema schon mehrfach forciert, ohne dass eine andere Fraktion auf den Zug aufgesprungen wäre. Und auch die Verwaltung spricht sich entschieden dagegen aus, den Einwohnern der Schillerstadt das abschließende Votum in der Sache zu überlassen. „Wir leben in einer repräsentativen Demokratie“, betont der Bürgermeister Jan Trost. Der Gemeinderat bilde also gewissermaßen die Bevölkerung ab. Und der Beschluss zur Bewerbung für die Gartenschau sei eindeutig gewesen, konstatiert der Rathauschef. Benningen habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Hut in den Ring zu werfen. In Marbach habe es eine deutliche Mehrheit gegeben. Das Ganze sei abgesehen von den Puls-Einwänden auch nicht kontrovers diskutiert worden.