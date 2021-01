Gartenschau in Marbach und Benningen Stadt und TVM einig über Sportplatz

Dass die Kommune zu diesem Themenkomplex den Austausch suchen will, ist ganz im Sinne der Verantwortlichen beim FC. „Wir gehen davon aus, dass die Stadt in der Sache auf uns zukommt“, sagt der Zweite Vorstand Lars Kohler. Wobei im Verein bis dato nicht auf breiter Basis diskutiert worden sei, welche Auswirkungen der Gartenschau-Zuschlag samt Verlagerung des Mayer-Sportplatzes auf die FC-Klause haben könnte. „Der erste Impuls bei uns im Vorstand war aber: Wir können uns vorstellen, dass die FC-Klause an diesem Standort bleibt“, sagt Lars Kohler. Die Lage direkt am Einfallstor in Marbach aus Richtung Poppenweiler und Ludwigsburg sei gut für die Gaststätte. Das Einzugsgebiet sei ebenfalls attraktiv. Davon abgesehen sei ein Projekt wie der Neubau eines Vereinsheims heutzutage, da grundsätzlich nicht mehr mit einem so großen ehrenamtlichen Einsatz wie in den 70er- oder 80er-Jahren gerechnet werden könne, im Grunde nicht mehr in Eigenregie zu stemmen – womit auch eine Verlagerung der guten Stube der Fußballer ins Lauerbäumle eher unwahrscheinlich sein dürfte.