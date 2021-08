Gartenschau in Marbach Mit dem Grünevent in die Offensive

Prozess soll beschleunigt werden

Im Rahmen all dieser Überlegungen soll dann auch über einen weiteren Antrag von Puls diskutiert werden. Die Gruppe wünscht sich die Einberufung eines Bürgerausschusses. Zudem wird die Verwaltung auf Anregung der Grünen prüfen, inwieweit Entscheidungsprozesse durch ein gemeinsames Organ mit der Gemeinde Benningen verschlankt und beschleunigt werden können. Jürgen Sack könnte sich hier ein Gremium mit empfehlendem Charakter vorstellen, in dem neben Gemeinderäten auch Bürgerexperten sitzen könnten.

Die Retourkutsche

Die Antwort

Der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür plädiert, bei der Erstellung des Rahmenplans für die Gartenschau am Büro Planstatt Senner festzuhalten. „Es macht überhaupt keinen Sinn, es wäre blödsinnig und nachteilig, wenn wir jetzt das Büro wechseln würden“, sagte er auch im Hinblick auf einen Antrag der Marbacher Gemeinderats-Gruppe Puls, die gefordert hatte, den Auftrag auszuschreiben. Die Antwort darauf ließ nicht lange warten. „Bürgermeister Warthon braucht wohl Nachhilfe in Fragen der freien Meinungsäußerung, demokratischer Teilhabe und freier Mandatsausübung“, sagte Puls-Mann Hendrik Lüdke nun im Marbacher Gemeinderat. Zudem bezeichnete er Warthon als „angeblichen Demokraten“. Ein Angriff, den wiederum Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern so nicht stehen lassen wollte. „Einen Bürgermeister so zu bezeichnen: Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen“, kritisierte Herzog die Wortwahl von Lüdke.

Nächste Schritte

Nach dem Grundsatzentscheid, die Planungen vorantreiben zu wollen, soll der Rahmen bis 2023 entwickelt und verabschiedet werden. Anschließend wird auf dieser Basis ein Architekten-Wettbewerb ausgelobt. Der Siegerentwurf soll 2025 gekürt werden. Weiter geht es mit der Entwicklung eines Vorentwurf und eines Entwurfs sowie der Ausschreibung der Arbeiten. Spatenstich soll 2029 sein, damit bis zur Gartenschau 2033 auch alles fertig ist.