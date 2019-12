Gartenschau in Benningen und Marbach Bewerbung für Gartenschau liegt beim Land

Startschuss fiel im April 2017

Im April 2017 startete mit einer interkommunalen Klausursitzung im Bürgerhaus Kelter in Benningen das Projekt Gartenschau, nachdem beide Gemeinderäte ihre Zustimmung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie gaben. Gut zweieinhalb Jahre später – nach einer Bürgerbeteiligung und einer Zusammenarbeit mit dem Büro „Planstatt Senner“ – erfolgten am 20. und 21. November 2019 in den Gemeinderäten die Beschlüsse, sich für eine Gartenschau im Jahr 2031, 2033 oder 2035 zu bewerben, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Endphase der Machbarkeitsstudie wurde bereits an einem Bewerbungskonzept in Partnerschaft mit der Bürogemeinschaft Grams undfreunde, Marbach und Studio Karpstein, Berlin gearbeitet. In der 104 Seiten starken Bewerbungsbroschüre werden laut Pressemitteilung zunächst die beiden Neckartalkommunen vorgestellt, ehe das Leitbild der geplanten Gartenschau mit den Potenzialen und Herausforderungen von Benningen und Marbach herausgearbeitet wird, so die Schultes weiter.



Kommission kommt im Frühjahr 2020

Im Mittelpunkt dieses „Bewerbungsbuches“ stehe die Konzeption der Daueranlagen mit den markanten Konzeptionen des Literaturparks, dem Ringgarten Altstadt und der Neckarwiese in Marbach, sowie die Benninger Auenlandschaft, der Römerpark und die Uferpromenade auf der anderen Neckarseite. Ein ausführliches Klimaschutzkonzept beweise dabei die Nachhaltigkeit der Gartenschau. Das Ausstellungskonzept und die Finanzierung „runden die Bewerbungsbroschüre ab“, heißt es. Im Frühjahr 2020 reist eine Bewertungskommission des Ministeriums zu den einzelnen Bewerberstädten und Bewerbergemeinden, um sich vor Ort ein Bild von der Konzeption machen und Fragen stellen zu können.