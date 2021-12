Gartenschau 2033 Rat hat Zweifel am Einsatz des Partners

Hauptamtsleiter betont die partnerschaftliche Zusammenarbeit

„Die Arbeit ist unterschiedlich aufgegliedert und orientiert sich auch etwas an der Kostenverteilung, also mit einem Anteil von 60 Prozent bei Marbach und 40 Prozent bei Benningen“, präzisiert der Marbacher Hauptamtsleiter Jürgen Sack, bei dem die Fäden für das Projekt zusammenlaufen, auf Nachfrage. Es hänge auch immer davon ab, was gerade auf dem Programm stehe. Eine Veranstaltung zur Gartenschau in Benningen wie ein Bürgerspaziergang werde von der Verwaltung dort organisiert, umgekehrt sei Marbach für Angebote auf der eigenen Gemarkung zuständig. „Grundsätzlich arbeiten wir partnerschaftlich zusammen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass von der größeren Kommune bestimmte Aufgaben schwerpunktmäßig betreut werden“, sagt Sack. Was die Erstellung der Gemeinderatsunterlagen anbelangt, sei es beispielsweise sinnvoll, wenn das in einer Hand liege und nicht von Mal zu Mal die Zuständigkeit wechsle. „Wir machen das deshalb federführend, erstellen einen Entwurf, stimmen diesen dann aber mit Benningen ab“, erklärt der Hauptamtsleiter das Prozedere.