Gartenschau 2033 Beim Grünevent geht es in die Vollen

Marbach/Benningen - Den Zuschlag für eine gemeinsame Gartenschau im Jahr 2033 haben Marbach und Benningen längst in der Tasche. Hinter den Kulissen werden die Weichen zudem schon in Richtung des Großereignisses gestellt, indem beispielsweise mögliche Schlüsselgrundstücke gesichert werden. Doch nun sehen die Verantwortlichen auf beiden Seiten des Neckars den Zeitpunkt gekommen, auch öffentlich mit der Vorbereitungskampagne durchzustarten. Los gehen soll es mit einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 10. März, die von 19.30 Uhr an live auf dem Youtube-Kanal „Gartenschau 2033“ aus der Marbacher Stadthalle übertragen wird.