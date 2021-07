Gartenkonzert in Marbach Volle Ladung Musik nach Corona-Pause

Maren Reck an der Gitarre, Marc Burckhardt (Bass) und Neuzugang Andreas Pfitscher (Trompete) halten das Ganze schließlich gemeinsam lebhaft am Kochen. „Ihr kriegt jetzt die volle Ladung“, kündigte Sängerin Mischa an. Und diese, mit Songs wie „Ich bin komplett im Arsch“ oder dem weltweiten Hit „Tainted Love“, hat die Stimmung auf der grünen Wiese noch einmal so richtig angeheizt.