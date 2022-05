ML-Bauunternehmung Höpfigheim Gärten neugestalten

Wer den Außenbereich verändern will, ist bei der ML Bauunternehmung gut aufgehoben: „Bei uns bekommt man alles aus einer Hand, von der Planung bis zur Ausführung“, erklärt der Inhaber. So verwandelt das Team der ML Bauunternehmung derzeit einen Garten in ein Paradies mit Schwimmteich, Freisitz, Terrasse und neuen Sichtschutz- und Stützmauern. Dabei kommt die Liebe zum Detail und die Erfahrung der Profis zum Tragen: An den Kanten der Gartenwege sorgen zum Beispiel Cortenstahlkanten dafür, dass das neu verlegte Pflaster im Randbereich kraftschlüssig eingebunden wird und das angrenzende Pflanzbeet genügend Feuchtigkeit erhält und sich voll entfalten kann.