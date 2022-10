ML-Bauunternehmung Steinheim-Höpfigheim Natursteine im Garten

Am Haus selbst empfiehlt der Experte statt eines gewöhnlichen Lichtschachtes an den Kellerfenstern einen Lichthof. „Dabei wird vor dem Fenster ein größerer Raum geschaffen, der mit kleinen Stützmauern zum erhöhten Niveau des Gartens abgesichert wird. Es fällt viel mehr Licht durch das Fenster, Kellerräume werden so auch als Hobbyraum oder Arbeitszimmer mit Tageslicht nutzbar.“