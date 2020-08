Ganztagsschulmodell an der Grundschule Marbach Betreuungskräfte werden pädagogisch geschult

Auch die Stadt Marbach nimmt den Antrag der Lehrer sehr ernst, betont die Beigeordnete Franziska Wunschik im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb sei es wichtig, nach den Ferien in Gespräche mit den Lehrern zu gehen. „Wir müssen wissen, wo der Schuh drückt. Die Ganztagsschule ist uns als Stadt, aber auch für die Eltern enorm wichtig.“ Das sei bei dem Austausch mit der Elternbeiratsvorsitzenden und einer Elternvertreterin am Dienstag deutlich geworden. „Die Kinder sind nach der Mittagspause wohl sehr energiegeladen und die Lehrer haben große Mühe, mit ihnen in einen konzentrierten Unterricht zu starten. Sie wünschen sich, dass unser städtisches Betreuungspersonal die Schüler bereits in der Mittagspause auf den anschließenden Unterricht vorbereitet“, gibt Wunschik das Gespräch wieder, das sowohl die Elternbeiratsvorsitzende als auch die Beigeordnete als konstruktiv und gut beschreiben.

Sie werte den Antrag der Lehrer als einen Hilfeschrei, auf den die Stadt reagieren müsse, so Wunschik. „Im schulischen Bereich können wir wenig tun, aber wir werden unsere 18 Betreuungskräfte gleich nach den Ferien weiterbilden und qualifizieren“, kündigt sie an. Dabei sollen die Angebote der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken in Anspruch genommen werden. „Für uns als Stadt war ein schneller Austausch mit den Elternvertretern wichtig, deshalb fand ein erstes Gespräch in kleinerem Rahmen bereits am Mittwoch statt. Anfang September geht es dann mit allen Elternvertretern, der Schulleitung und dem Gemeinderat in die nächste Runde“, betont Wunschik, der das Thema so wichtig ist, dass sie sogar ihren Urlaub für den Termin am Dienstag unterbrach.