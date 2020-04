Ganzes Dorf unter Quarantäne Bulgare mit Covid-19 flieht aus Klinik – ganzes Dorf unter Quarantäne

Der Höhepunkt der Covid-19-Erkrankungen wird nach dem orthodoxen Osterfest am 19. April erwartet. Die bulgarischen Kirchen sollen bei Schutzmaßnahmen und Maskenpflicht geöffnet bleiben. Die Gläubigen wurden aber schon am Palmsonntag aufgerufen, zum Gebet nicht in die Kirche zu gehen, sondern zuhause zu beten – was sie bis auf sehr wenige Ausnahmen auch taten. In dem ärmsten EU-Land gilt bis 13. Mai ein Ausnahmezustand.