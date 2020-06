Gamer Grandma 90-jährige Japanerin hält sich fit, um Videogames zu spielen

Stuttgart - Immer mehr alte Menschen spielen Videospiele. In Deutschland sind es immerhin fünf Millionen in der Altersklasse 60 aufwärts, so der Verband der deutschen Gamesbranche. Die Japanerin Hamako Mori allerdings treibt das Spielen auf die Spitze. Mit ihren 90 Jahren spielt sie immerhin drei bis vier Stunden am Tag. Angefangen hat ihre Liebe zu Videospielen vor mehr als 38 Jahren. Das Problem: mit dem Alter werde das Spielen immer schwerer, deshalb hält sich die Seniorin mit Fingerübungen fit. Hamako Mori will aber so lange es geht weiter spielen.