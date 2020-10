Galerist Georg Nothelfer ist tot Er liebte Tempo in der Kunst

Stuttgart - Ob in seiner Galerie oder auf Messen – immer wirkte es, als säße Georg Nothelfer auf einem etwas zu niedrigen Stuhl. In sich gekehrt. Dann aber – wie auch an der Tischtennisplatte – die schnelle Bewegung. Interesse spürend und sich für Interesse begeisternd. Interesse an einem klaren Programm: Kunst – und vor allem Malerei – mit Tempo und dem höchsten Risiko des Sich-Aussetzens.