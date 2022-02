Galerienhaus Stuttgart Annette Streyl: Künstlerin zwischen den Zeiten

Meisterschülerin bei Franz-Erhard Walther

In der Gegenwart reicht Streyl farbiges Paketband, um die Figurinen gänzlich aus allen historisierenden Zusammenhängen zu katapultieren. Fast unterbewertet erleben die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung, wie sich dieses Verfahren im bildnerischen Zusammenhang wiederholt. Mit nicht weniger Erfolg hat Annette Streyl, in einem zweiten Kunstakademie-Anlauf 1996 bis 1999 Meisterschülerin bei Franz-Erhard Walther in Hamburg, Schichtholzplatten Figurinen aus anderer Zeit entrungen, Absicht und Zufall in engem Dialog. Die einstige Schildermalerei in niederländischen Kirchen verbindet sich in Streyls Schichtholzarbeiten mit der Auseinandersetzung mit Hauptmotiven von Ewig-Kunststars wie Jan Vermeer.