Gästeliste, Motto und Dresscode Alles, was man zur Met Gala 2022 wissen sollte

Dresscode, Gästeliste und „No phone-Regel“

Die Gäste der Gala müssen sich entsprechend der Ausstellung kleiden. Dafür wird ihnen zusätzlich ein Dresscode mitgeteilt. Der lautet in diesem Jahr: „Gilded Age“ – also das goldene Zeitalter in New York. Wie die Stars und Sternchen dieses Motto umsetzen werden, ist wohl der spannendste Teil des Abends. Die Met Gala ist bekannt für die extravagantesten Looks auf dem roten Teppich.

Was nach dem roten Teppich passiert, weiß niemand, außer den Gästen selbst. Es gilt stets die „No phone-Regel“ und damit auch die „No social media-Regel“. Selbst, wer zum Event eingeladen ist, ist bis zum Vorabend ein streng behütetes Geheimnis. Einige Namen wie Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga oder die Kardashians sind jedoch immer mit auf der Liste. Und irgendwie macht es das Ganze noch spannender, oder?

Eine Sache wurde jedoch schon offiziell gemacht: Moderiert wird das Ganze von Regina King, Blake Lively, ihrem Ehemann Ryan Reynolds und Lin-Manuel Miranda.

Der Designer Tom Ford, Adam Mosseri von Instagram und Anna Wintour werden zudem weiterhin als ehrenamtliche Co-Moderatoren fungieren.

Hier geht es zum Livestream.