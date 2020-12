Gabriel Sterling hält Wutrede gegen Donald Trump „Das muss aufhören, Mister Präsident“

Atlanta - Die Ansprache vor der Presse in einem Regierungsgebäude von Atlanta (Georgia) ist gut drei Minuten lang, aber Gabriel Sterling spricht langsam, mit Pausen und zitternd vor Wut, einmal stottert er so gar. Der führende Mitarbeiter der Wahlbehörde in Georgia sagt, selbst dass er zornig sei und viermal in seiner Rede sagt er mit fester Stimme: „Das muss aufhören!“