Gabby Petito 22-Jährige wurde laut US-Gerichtsmediziner erwürgt

Gegen den verschwundenen Freund hatten die Behörden Ende September Haftbefehl wegen Bankbetrugs erlassen. Der junge Mann habe zwischen dem 30. August und 1. September unbefugt mit einer Bankkarte rund 1000 Dollar abgehoben, hieß es in einem entsprechenden Gerichtsdokument des Bezirksgerichts in Wyoming. Darin stand allerdings nicht, wem die Karte gehörte. Dem Freund wurde bislang keine Straftat im Zusammenhang mit Petitos Tod zur Last gelegt. Die Polizei fahndet Medienberichten zufolge noch immer in einem großen Naturschutzgebiet in Florida nach dem 23-Jährigen.