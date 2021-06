G7-Gipfel Merkel nach erstem Treffen mit US-Präsident Biden zufrieden

Die Atmosphäre bei den Beratungen beim G7-Gipfel im englischen Cornwall sei sehr kooperativ und von gegenseitigem Interesse geprägt gewesen. "Es sind sehr gute, konstruktive und auch sehr lebendige Diskussionen im Sinne, dass man aufeinander eingeht", sagte Merkel am Samstag am Rande des Treffens in einer Online-Pressekonferenz. "Das ist ja hier das Besondere an diesem G7-Format, dass einfach eine ganz offene und nicht so formelle Gesprächsatmosphäre herrscht."