G7-Gipfel auf Schloss Elmau hat begonnen Joe Biden lobt Olaf Scholz’ Ukraine-Kurs

Zur G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Die Spitzen-Repräsentanten der Europäischen Union nehmen ebenfalls an den Beratungen teil. Deutschland führt in diesem Jahr die Präsidentschaft in der Gruppe. Kanzler Scholz hat zu dem Treffen im Luxusresort Schloss Elmau auch die Staatslenker aus wichtigen demokratischen Schwellenländern eingeladen – und zwar aus Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika. Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj soll am Montagvormittag der Konferenz per Video zugeschaltet werden.

Dem Ölembargo gegen Russland könnte ein Goldembargo folgen

Der G7-Gipfel steht unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die westlichen Staaten wollen dem überfallenen Land weitere Unterstützung in Aussicht stellen, auch finanzieller Art. Zur Debatte steht in Elmau auch, nach einem Ölembargo auch ein Einfuhrverbot für russisches Gold zu verhängen. Die Initiative stammt aus den USA. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, schrieb US-Präsident Biden auf Twitter.

Eine unmittelbare Folge des Ukraine-Krieges ist auch die drohende Hungerkatastrophe in ärmeren Regionen des Planeten. Dies wird in Elmau ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Weitere wichtige Themen sind unter anderem die Coronapandemie und die Bekämpfung der Klimakrise. Scholz schwebt die Gründung eines „Klimaklubs“ vor, der zum Taktgeber für die weltweiten Bemühungen beim Klimaschutz werden und zugleich dafür sorgen soll, dass die angestrebte Dekarbonisierung nicht zum Wettbewerbsnachteil für die traditionellen Industrieländer wird.

Die Botschaft soll sein: Wir halten zusammen

In der ersten Arbeitssitzung am Sonntag befassten sich die Staats- und Regierungschefs mit dem Zustand der Weltwirtschaft – überall bringen hohe Energiepreise, eine starke Inflation und unterbrochene Lieferketten Unternehmen, Verbraucher und Regierungen unter Druck. In einer zweiten Sitzung ging es um Investitionen in Infrastruktur. Am Abend wollten sich die Staatslenker in einer dritten Sitzung mit der Außen- und Sicherheitspolitik befassen.

Nach dem Willen der deutschen G7-Präsidentschaft soll von dem Treffen in den bayerischen Alpen vor allem die Botschaft ausgehen, dass sich der Westen untergehakt hat und sich den großen Herausforderungen der Zeit stellt – inklusive dem wachsenden Machtanspruch Russlands und Chinas. „Uns eint der Blick auf die Welt, uns eint der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit“, sagte Scholz. Er sei „sehr, sehr, sehr zuversichtlich“, dass die Teilnehmer ein klares Signal geschlossenen Handelns aussenden werden.