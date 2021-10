G20-Gipfel in Rom Wie die Coronapandemie bekämpft werden soll

Impfstoff-Überfluss in Deutschland

Die Kanzlerin hält es also für möglich, in Deutschland eine weitere Impfkampagne zu starten – und trotzdem die internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Insgesamt 100 Millionen Impfdosen will die Bundesrepublik der globalen Impfinitiative Covax in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Internationale Hilfsorganisationen kritisieren dennoch, dass darunter das internationale Engagement leiden wird – zumal der G20-Gipfel nicht die von ihnen geforderte Aussetzung des Patentschutzes gebracht hat, der zumindest in der Theorie überall die Impfstoffproduktion ermöglichen würde.

Fortschritte hat es diesbezüglich dennoch gegeben. In der „Erklärung von Rom“, dem G20-Abschlussdokument, stellen sich die größten Industrie- und Schwellenländer hinter das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO, in allen Ländern der Welt bis Ende diesen Jahres mindestens 40 Prozent der Menschen eine erste Impfung zukommen zu lassen und bis Mitte nächsten Jahres 70 Prozent. „Wir werden unsere Anstrengungen erhöhen, einen schnellen, fairen und weltweiten Zugang zu sicheren, erschwinglichen, guten und effektiven Impfstoffen sicherzustellen“, lautet der zentrale Satz.

Erreicht werden soll das unter Beibehaltung des Patentschutzes dadurch, dass Hilfe bei der Finanzierung wie auch der teils komplizierten Kühlkettenlogistik geleistet wird. Die Produktion vor Ort soll über sogenannte Technologietransfer-Zentren erleichtert werden – genannt werden dafür im Abschlusspapier die Länder Argentinien, Brasilien und Südafrika. Kanzlerin Merkel verwies in Rom unter anderem darauf, dass der deutsche Hersteller Biontech unter Vermittlung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Produktionsstätten im Senegal und in Ruanda aufbaut, wo die Herstellung im kommenden Jahr beginnen soll.