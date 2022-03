Fußballstar in der Türkei Ende einer Traumehe: Fenerbahce suspendiert Özil

Im November beklagte sich Vereinspräsident Ali Koc, Özil müsse sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren. "Er muss seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseite legen und sich mehr darauf konzentrieren, wie er für Fenerbahce den besten Beitrag leisten und sein Bestes geben kann", sagte Koc. Zuletzt sei es nach einer Auswechslung zum Streit zwischen dem Star und Trainer Ismail Kartal gekommen, hieß es.

Spekulationen über USA-Wechsel

Beim 2:1 gegen Konyaspor spielte der Kapitän zuletzt nur 45 Minuten. In der Startelf stand er in dieser Spielzeit in 30 Punktspielen 14 Mal, acht Mal wurde er eingewechselt. Acht Treffer gelangen ihm.

Längst wird spekuliert, dass Özil im Sommer seinen bis 2024 laufenden Vertrag in der Metropole am Bosporus auflösen will und einen baldigen Wechsel in die USA anstrebt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Karriereabschnitt von Özil geräuschvoll zu Ende geht. Vor der verkorksten WM 2018 in Russland war er wegen seiner Fotos mit dem türkischen Staatschef Erdogan in die Kritik geraten. Nach dem Turnier trat er aus der deutschen Nationalmannschaft zurück und kritisierte den Umgang mit sich.

Auch sein Abschied aus London verlief wenig harmonisch. Für die Saison 2020/21 hatte der Londoner Verein den Ex-Profi von Schalke 04 und Werder Bremen schon nicht mehr für die Premier League und die Europa League gemeldet. Am Ende wollte Arsenal seinen Top-Verdiener so schnell wie möglich loswerden. Nun hat Fenerbahce möglicherweise Ähnliches vor.