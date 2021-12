Fußballfest gegen Hertha Architekt des Aufschwungs: Svensson tut Mainz gut

"Alles war gut", sagte der sonst nie zufriedene 42-jährige Däne nach dem Abpfiff der Bundesligapartie am Dienstagabend mit einem verschmitzten Lächeln. Der eher schmucklosen Anerkennung der besten Saisonleistung ließ er aber eine fast euphorische Erwartung an das Rhein-Main-Derby am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt folgen: "Dieser Aufgabe stellen wir uns gern. Ich traue meiner Mannschaft alles zu."