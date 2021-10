Fußballfeld in Großbottwar Es werde Licht!

„Läuft alles nach Plan, können wir noch dieses Jahr das Licht einschalten“, frohlockt der VfR-Vorsitzende. Und dann kann es mit dem abendlichen Kicken auf dem Rasenplatz auch schon losgehen. Im Auge behalten werden die Verantwortlichen dabei aber das Wetter und den Zustand des Spielfelds. „Wenn es trocken und schön, aber dunkel ist, ist es perfekt“, so Titze. Der Platz solle nicht zu einem Kartoffelacker mutieren, betont er. Wenn es also tagelang geregnet hat oder das Spielfeld im Winter in der Antauphase ist, müsse man weiterhin auf den unempfindlichen Kunstrasen ausweichen. „Das wägen wir dann je nach Witterung ab. So verantwortungsbewusst sind wir – und das ist ja in unserem eigenen Interesse.“