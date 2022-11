Fußball-WM Wirbel um Regenbogen-Flitzer: Aktivist "frei" und wohlauf

Die Aktion am Montagabend

Kurz, bevor es losging, hatte der Italiener Videos gepostet, er huldigte seinem großen "Idol" Cristiano Ronaldo. Das, was folgte, kündigte er nicht an. Ferri lief über den Rasen, wurde von Ordnern gestoppt und in die Katakomben gebracht. Bei der TV-Übertragung wurden die Bilder nicht gezeigt, was allerdings seit Jahren im Weltfußball bei solchen Zwischenfällen üblich ist. Die Regenbogenflagge wurde von Schiedsrichter Alireza Faghani aufgehoben und vom Platz gebracht. Ferri nahm in seiner Stellungnahme Bezug auf das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde durch den Weltverband FIFA. "Sie haben alles verhindert, nur mich nicht. (...) Wir wollen eine freie Welt, die alle Menschen und alle Ideen respektiert", schrieb er.