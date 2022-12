Fußball-WM Van Gaal tanzt: Oranje abgezockt und titelreif

Selbst aus der Soccer-Nation USA hatte es Spott vor dem Achtelfinale gegeben. Basketball-Legende Charles Barkley tönte, man werde Holland in den Hintern treten. "Ich garantiere euch, die Niederlande ist in Schwierigkeiten", meinte der 59-Jährige. Nun, sein Metier ist eben eher, einen Ball durch einen Ring zu werfen. Oranje-Star und Torschütze Memphis Depay konterte nach dem Spiel via Twitter. "Viel Gebell, kein Biss", schrieb der 28-Jährige an Barkley.

Bondscoach gelassen und ehrgeizig

Van Gaal kümmert der ganze Zirkus selbstredend wenig. "Ich bekomme genug Wertschätzung von den Leuten um mich herum", sagte der Bondscoach und legte nach: "Einige Top-Nationen sind nicht weitergekommen und wir haben noch drei Spiele vor uns. Wir können Weltmeister werden."

Mit dem Fußball-Klassiker gegen Argentinien will sich van Gaal aber frühestens am Montag beschäftigen. Erstmal gab er seinen Spielern einen Tag frei. "Sie müssen mich dann nicht sehen und das ist gut so, denn sie haben langsam genug von mir." Zumindest von den Bildern des tanzenden van Gaal kann man eigentlich nie genug bekommen.