Fußball-WM Spiel ums Achtelfinale: US-Boys bremsen England aus

"Wir waren ein Team, das sehr viel Selbstvertrauen gezeigt hat. Das war ein echtes Team", sagte der 24-Jährige nach dem 0:0 am Freitagabend in Al-Chaur gegen England - und ergänzte in typisch amerikanischer Manier: "Wir wollen viele Menschen stolz machen. Wir haben für das letzte Spiel noch viel Arbeit vor uns."