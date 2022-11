Fußball-WM Neuendorf glaubt an WM-Auftaktsieg gegen Japan

Dort hatten kurz zuvor die wochenlang angeschlagenen und bei ihren Clubs in München und Madrid auch für die WM wegen Hüft- und Muskelproblemen geschonten Müller und Rüdiger am eigentlich freien Tag der Nationalspieler ihr Comeback um 24 Stunden vorverlegt. Gemeinsam mit Bundestrainer Flick und einer Handvoll weiterer Kollegen trainierten sie für mehr als eine Stunde. Der Rest des Kaders entspannte noch einmal am Pool unter Palmen - oder spielte wie Jamal Musiala, Leroy Sané und Thilo Kehrer in der Turnhalle auf dem Gelände juchzend Basketball.