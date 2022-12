Fußball-WM in Katar Sensation mit wenig Ballbesitz: Weltmeister-Schreck Japan

Ausgerechnet Tanaka und Ritsu Doan als Deutschland-Profis haben der DFB-Elf so das Ausscheiden beschert. "Das war eine Gemeinschaftsleistung von allen im Team", lobte Moriyasu, der sich noch vor ein paar Tagen öffentlich für die Niederlage gegen Costa Rica entschuldigte. Diesmal beschränkten sich die Japaner aufs Verteidigen und aufs Kontern. Dies gelang. Mit nur 17,7 Prozent Ballbesitz hatte Japan laut ESPN den geringsten Ballbesitzanteil in der WM-Geschichte - was Tanaka und Co. bei den Feierlichkeiten nicht groß störte.