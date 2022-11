Fußball-WM in Katar Senegal muss auf Bayern-Star Mané verzichten

Doha - Afrikameister Senegal muss bei der Fußball-WM in Katar ohne seinen Superstar Sadio Mané auskommen. Der Stürmer des FC Bayern München fällt für das am 20. November beginnende Turnier wegen seiner Blessur am rechten Wadenbeinköpfchen aus, gab der senegalesische Verband in Doha bekannt.