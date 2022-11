Fußball-WM Enttäuschung für Uruguay zum Auftakt: 0:0 gegen Südkorea

"Ich bin nicht unglücklich mit der Leistung meiner Mannschaft", sagte Trainer Diego Alonso, als er im feinen Anzug in den kühl-klimatisierten Katakomben des Education City Stadium "ein enges, gutes Spiel" analysierte.

Godin: Mussten über den Kampf ins Spiel finden

Eine Stimmung wie beim ebenfalls torlosen 0:0 von Mexiko gegen Polen konnten die beiden Kontrahenten bei ihren reichlich vertretenen Fans im mit 41.663 Zuschauern gefüllten Stadion aber nicht entfachen.

"Am Anfang war es anstrengend, richtig ins Spiel zu kommen. Wir hatten keine klare Aktion und mussten erst über den Kampf ins Spiel finden", schilderte es Godin. Gegen allenfalls mittelprächtig offensivstarke Südkoreaner ließ die Defensivgarde um die Abwehrkante von CA Vélez Sarsfield keinen Gegentreffer zu. Ronaldo & Co. werden da sicher ein anderes Kaliber sein. "Die Leistung war großartig", sagte Alonso über das Abwehrquartett. "Sie haben genau das getan, was wir von ihnen auf dem Feld erwartet haben."

Südkorea freute sich ebenfalls über das 0:0, wenngleich die Mannschaft des in der Schlussphase mit der Gelben Karte verwarnten Trainers Paulo Bento nicht an die famosen Asien-Vorstellungen von Saudi-Arabien (2:1 gegen Argentinien) und Japan (2:1 gegen Deutschland) anknüpfen konnte. "Das war insgesamt ein großartiges Spiel, sehr umkämpft auf einem sehr hohen Niveau", sagte der 53 Jahre alte Portugiese. Auch sein Team will sich gegen Ghana steigern.