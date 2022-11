Fußball-WM in Katar "Glücklich und stolz": England glänzt ohne bunte Binde

"Wir freuen uns sehr, so ins Turnier zu starten"

Die Three Lions mit Kapitän Harry Kane, der nach angekündigten Sanktionen der FIFA doch nicht die umstrittene Binde für Vielfalt am Arm hatte, waren in Al-Rajjan so deutlich wie nie in ihrer Geschichte in eine WM gestartet und wiesen so eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den Titel nach. "Wir brauchten diesen guten Start", sagte Doppel-Torschütze Bukayo Saka der BBC: "Es wurde viel über unsere Form geredet und spekuliert, aber wir haben allen gezeigt, wie viel Qualität wir haben und was wir können. Ich bin so glücklich und so stolz." Der verkappte Spielmacher Kane, Saka und Bellingham spielten herausragend.