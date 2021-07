Fußball WFV-Pokal Nur kurz riecht es nach der Sensation

Kornwestheim - Es war fast ein ganz normaler Fußball - Samstagnachmittag. Nur wenig deutete auf die vergangenen, durch die Pandemie geplagten Monate hin, als der SV Kornwestheim und der SGV Freiberg im Lokalderby im wfv-Pokal im Stadion an der Jägerstraße aufeinandertrafen. Weit über 100 Zuschauer verteilten sich auf den Rängen der Stadiontribüne. An einigen Oberarmen baumelte eine weiße oder blaue Maske. Neben den Trainerbänken standen Desinfektionsmittel parat. Das war es dann aber auch schon. Mittlerweile also normaler Alltag. Doch das war nur das Offensichtliche.