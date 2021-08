Fußball WFV-Pokal Kein Zirkus, aber der SGV ist weiter

Freiberg - Wenn derzeit im Sport jemand davon spricht, sich „in einer Blase“ zu befinden, hat das in der Regel mit Corona zu tun. Nicht so bei Evangelos Sbonias, Trainer von Fußball-Oberligist SGV Freiberg. Von seiner Mannschaft wird ja in der anstehenden Saison erwartet, dass sie mindestens so überlegen wie der FC Bayern in seinen besten Zeiten die Oberliga gewinnt. Wenn die Mannschaft dann im WFV-Pokal gegen die Neckarsulmer SU ins Elfmeterschießen muss oder wie am Samstagnachmittag „nur mit 2:1“ beim Landesligisten FV Löchgau gewinnt, dann wird das schon mit einer gewissen Kritik oder gar Häme bedacht. Doch Sbonias lässt das nach außen kalt: „Natürlich bekomme ich mit, was da auf meine Spieler einprasselt. Aber wir sind in unserer Blase, und das macht uns nur schärfer“, so der SGV-Coach.