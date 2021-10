Fußball-Weltmeisterschaft IOC teilt große Sorge über FIFA-Pläne zur Zwei-Jahres-WM

Eine Technische Beratungsgruppe der FIFA um Direktor Arsène Wenger hatte die WM-Ausrichtung alle zwei Jahre vorgeschlagen. Diese Gedankenspiele hatten in Europa und in Südamerika für Kritik gesorgt. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte erst am Freitagabend ihre Ablehnung bekräftigt.

